Studenten willen grootheden in hun podcast: ‘Elon Musk zou heel vet zijn’

Bombarde­ment op Eindhoven dreunt 78 jaar later nog na bij ooggetuige Peter Buddemeij­er

6 december EINDHOVEN - ,,We zagen de vliegtuigen komen, nou en of! We schrokken ons de rambam.” Het Sinterklaasbombardement op Eindhoven, in 1942, dreunt nog altijd na bij Peter Buddemeijer.