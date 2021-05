Studenten: ze hebben geen cent te makken maar voor een stad zijn ze ‘goud’ waard

In Herinnering Autohande­laar Piet van der Hamsvoort (1937-2020) liet nooit iemand met pech langs de kant van de weg staan

17 mei Eindhovenaar Piet van der Hamsvoort (1937-2020) zat meer dan vijftig jaar in de autohandel, en zelfs toen hij ziek was en bijna niet meer kon lopen kocht hij toch nog twee auto’s. Dat was drie weken voor zijn dood. Het leven was niet mild geweest, maar met zijn Anny had hij alles getrotseerd. Hij stierf op 19 december aan een hersentumor.