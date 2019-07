Studentenflat Tongelre Eindhoven krijgt total makeover

LIVE | PSV tegen FC Basel met verwachte namen op jacht naar derde voorronde CL

18:42 • PSV verdedigt een 3-2 voorsprong in de return in de tweede voorronde van de Champions League • Tegen de Zwitsers kan wel al kwalificatie voor de groepsfase van de Europa League worden afgedwongen • Van Bommel kan niet beschikken over het succesvolle plan-B van vorige week: Sam Lammers is geblesseerd