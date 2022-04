‘Studeren doe je beter in het Nederlands’: TU/e-studenten hekelen ‘racistische’ pamfletactie

André Ramalho zat zich bij PSV te verbijten op de bank: ‘Dat is nog veel moeilijker dan op het veld staan’

PSV-verdediger André Ramalho begon zaterdagavond tegen FC Twente als reserve, nadat hij drie maanden geblesseerd was geweest. De routinier was blij dat hij na rust terugkeerde in het elftal, maar zag tot zijn afgrijzen dat puntenverlies niet meer af te wenden bleek. PSV peurde er op het nippertje nog een remise uit (3-3).

3 april