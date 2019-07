Studie eigenaren naar woontoren achter V&D in Eindhoven

Waarschijnlijk wordt eerst het V&D-gebouw zelf aangepakt. Voor zover bekend wil eigenaar pensioenfonds PMT op de begane grond en de eerste verdieping winkels met daarboven woningen, vooral op de kop van het gebouw, bij de oude hoofdingang. De lange gevel aan de Vrijstraat zou dan later aan bod kunnen komen. Net als de woontoren erachter. De eigenaren zelf willen nu niet ingaan op vragen over de plannen.

Geen schoonheid

Het terrein achter het V&D-gebouw, aan het Krabbendampad met ingang bij het Hooghuis aan de Keizersgracht, is eigendom van de Eindhovensche Bioscope Maatschappij (EBM), net als het pand van Only aan de Rechtestraat naast V&D. Daar zat vroeger bioscoop Chicago, tot in de jaren 70. Peter van Hest, bestuurder bij EBM, zegt dat het nog te vroeg is om met de plannen naar buiten te komen. ,,We onderzoeken de mogelijkheden. Als het dan niet doorgaat moeten we dat ook weer allemaal uit gaan leggen. Maar als iemand iets wil, dan zijn wij bereid om er naar te kijken. Want het is natuurlijk jammer dat het gebied er zo bij ligt, dat is bepaald geen schoonheid, is mijn persoonlijke mening.”

Het afgesloten EBM-terrein doet nu dienst als parkeerterrein. Andere eigenaren zeggen niet betrokken te zijn bij het maken van de woontorenplannen. Een woordvoerder van MN, uitvoerder namens pensioenfonds PMT, kan vragen niet beantwoorden.

Het terrein van EBM (ook eigenaar van Only aan de Rechtestraat) achter het gebouw van de voormalige V&D aan de Rechtestraat-Vrijstraat in Eindhoven.

Eerder mislukte een poging van Hudson's Bay om het in 2016 leeg gekomen gebouw te huren omdat de warenhuisketen een te hoge investering van de eigenaar verlangde voor de inrichting. Begin 2018 vertelde PMT in deze krant over een plan van 15 tot 20 miljoen euro waarbij het gebouw een glazen gevel en mogelijk een opbouw zou krijgen. Sindsdien is het stil. Nu zou de eigenaar volgens sommige bronnen dichtbij een keuze zijn. Over mogelijke winkels die zich in de oude V&D willen vestigen heeft de woordvoerder nog geen nieuws, laat hij wel weten. Inmiddels is het pand tijdelijk in gebruik als Warehouse of Innovation voor design, technologie en innovatie waar plaats is voor lezingen, exposities, werkplekken en horeca.

Verkennende gesprekken

De gemeente Eindhoven staat niet afwijzend tegenover het bouwplan, laat een woordvoerder van wethouder Yasin Torunoglu weten. Dat vergroot de winkeloppervlakte van de kleine binnenstad van Eindhoven, er komen meer mensen te wonen én ook het binnenterrein wordt toegankelijker, laat de zegsman weten. Er zijn tot nu toe slechts ‘verkennende’ gesprekken gevoerd.

Ook het pand van Only, naast de voormalige V&D in Eindhoven is van dezelfde eigenaar als het parkeerterrein erachter.

Bouwen aan de achterkant van de winkels is een idee uit de koker van architect en stedenbouwkundige Winy Maas, supervisor van de binnenstad voor de gemeente. Hij noemde bebouwing van de ruimte achter de winkels als een interessante optie voor meer woningbouw in het centrum. Dan zou er bij de V&D wel een doorsteek met winkels naar het achterterrein moeten komen. Waar dat precies moet zijn, is nog onderwerp van gesprek. Andere plannen voor binnenterreinen kent de gemeente niet, laat de woordvoerder van Torunoglu nog weten.