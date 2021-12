Studie naar Joodse ‘roofwoningen’ stelt nazaat Eindhovense familie teleur: ‘De keten van lijden begon bij de gemeente’

Maar Frank Andriesse uit Best is niet verrast door de uitkomst. ,,De onderzoekster kreeg alleen de vraag mee of Eindhoven daadwerkelijk huizen heeft verkocht en zo heeft geprofiteerd. Dan weet je wat je krijgt, want van tevoren was al bekend dat de gemeente niet voorkomt in de zogenaamde Verkaufsbücher waar de Duitsers alles in bijhielden”, aldus de 69-jarige nakomeling uit een Joodse familie.