Studie naar optillen Catharinakerk mag door van raad Eindhoven, al gelooft niemand dat het ervan komt

Yvon Mvogo redt met puike partij drie punten voor PSV: ‘Dat we nu veel spelen, vind ik fantas­tisch’

13 december Keeper Yvon Mvogo van PSV was zondag belangrijk voor zijn team. Door meerdere reddingen van de Zwitserse goalie konden de Eindhovenaren drie punten over de streep trekken. ,,Ik had veel te doen, maar ik sta er niet voor niks”, gaf hij na afloop aan.