Studie: risico's aanleg warmtenet 't Ven Eindhoven mogelijk toch groter

EINDHOVEN - Er kleven mogelijk meer financiële risico's aan het plan om de 352 woningen in de wijken ‘t Ven en Lievendaal aan te sluiten op het warmtenet, dan in het voorstel staat aangegeven. Dat blijkt uit een second opinion-onderzoek.

Onder meer daarom behandelt de Eindhovense gemeenteraad het plan pas in december. Dan is er meer tijd is om het voorstel te bespreken, onder meer door het ingelasten van een avond voor meer technische en financiële vragen. Wethouder Rik Thijs opperde deze mogelijkheid zelf al, maar uiteindelijk was het op voorstel van Tom Brouwers (D66) dat een unanieme raad met uitstel instemde.

Het voorstel is om in totaal 5,7 miljoen euro te investeren in het aansluiten van de woningen van de corporaties 'Thuis, Woonbedrijf en Wooninc. op het warmtenet dat gevoed wordt door de biomassacentrale in Meerhoven. 4,5 miljoen euro daarvan komt van het rijk omdat 't Ven een van de 27 landelijke proeftuinen is. Anders was het plan onhaalbaar.

In het oorspronkelijke voorstel zat nauwelijks informatie over het second opinion-onderzoek dat wethouder Thijs heeft laten uitvoeren. Pas toen de VVD naar de Fakton-studie vroeg, kreeg de raad de stukken alsnog, enkele dagen vóór de vergadering van gisteravond. ,,Ik kan me voorstellen dat de raad, gezien de grote hoeveelheid aanvullende informatie, eerst een extra A-avond (informatieve zitting bedoeld om vragen te stellen - red.) wil houden. Dat moet dan wel in december, omdat we voor het einde van dit jaar een besluit moeten nemen in verband met aanbesteding en afspraken met de woningcorporaties", aldus Thijs.

Brouwers kwam met het voorstel om de discussie uit te stellen. ,,Dit is een belangrijk onderwerp waarover we een goede afweging willen maken. Dan moeten we deze informatie goed kunnen meewegen", aldus het D66-raadslid.

Fakton constateert dat er toch wel de nodige risico's met het plan gemoeid zijn. Zo kan een subsidie voor het gebruik van biomassa wegvallen, omdat het verstoken van hout uit de gratie is. Daardoor wordt de warmte duurder. Ook zou de aanleg duurder kunnen uitvallen, ook door vertraging, net als het beheer. Dat alles zou de kosten opjagen, waardoor de gemeente mogelijk geld bij zou moeten leggen.

Risico’s zijn te behappen

In een eerste antwoord zegt wethouder Thijs dat de risico's te behappen zijn, omdat er rekening is gehouden met mogelijke tegenvallers. Bovendien komt er nog een tweede fase waarin mogelijk nog eens 500 woningen aangesloten worden op het warmtenet, waardoor dat veel beter rendabel is.

Ook stond niet in het voorstel dat 87 eengezinswoningen van Trudo in ‘t Ven niet aangesloten worden; dat blijkt na onderzoek financieel niet haalbaar.