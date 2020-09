Studie TU/e: stekkerauto 50 procent duurzamer dan verbrandingsmotor

EINDHOVEN - Elektrische auto’s stoten nu al meer dan 50 procent minder CO2 uit dan auto’s met een verbrandingsmotor. Dat blijkt uit een studie die de TU/e deed in opdracht van de Groenen in het Duitse parlement.

Als zelfs de grote baas van Volkswagen zegt dat je gelijk hebt, dan is er wel wat aan de hand. Dinsdag citeerde Herbert Diess een studie van Auke Hoekstra, onderzoeker aan de Technische Universiteit Eindhoven. De conclusie van Diess: ,,Elektrificatie is de oplossing om de klimaatdoelen te halen en tegelijkertijd mobiel te blijven.”

Vooruit, Volkswagen zette eerder al vol in op de productie van elektrische auto’s. Zo bekeken is die uitspraak van Diess niet zo verwonderlijk. Maar toch. Nog maar een paar jaar geleden kwam het bedrijf negatief in het nieuws dankzij sjoemelsoftware in dieselmotoren. De tijden veranderen.

Discussie

Toch is er nog discussie over hoe duurzaam elektrisch rijden nu daadwerkelijk is. Er zijn genoeg studies die suggereren dat het wel meevalt met die duurzaamheid. Als je de CO2 die vrijkomt tijdens de productie van accu’s meeneemt tenminste. En het feit dat elektrische auto’s vaak rijden op grijze stroom.

Hoe zit het nu echt? In opdracht van de Duitse politieke partij de Groenen bekeek Hoekstra de meest recente data over elektrisch rijden. ,,Ik heb de laatste gegevens over batterijproductie, levensduur van auto’s en de elektriciteitsmix geanalyseerd”, zegt hij. ,,Ik heb op een rijtje gezet wat daar het gevolg van is.”

‘Uiteindelijk meer dan tien keer minder CO2'

Hoekstra concludeert dat elektrische auto’s gemiddeld genomen nu al meer dan 50 procent minder CO2 uitstoten dan verbrandingsmotoren. Dat komt onder meer omdat steeds minder energie nodig is voor de productie van accu’s, batterijen veel langer meegaan dan vaak wordt aangenomen en elektriciteit de komende decennia steeds duurzamer wordt opgewekt.

Veel studies gaan er vanuit dat elektrische auto’s 150 duizend kilometer meegaan. ,,Maar uit kentekendata blijkt dat elektrische auto’s in Europa gemiddeld genomen 250 duizend kilometer meegaan”, zegt Hoekstra. Hij becijferde ook hoe de mix van duurzame en fossiele energie de komende jaren gaat veranderen in het voordeel van groene energie. De meeste studies gaan uit van de huidige energiemix. ,,Als ik deze studie over vijf jaar herhaal is het verschil tussen fossiel en elektrisch nog groter”, denkt Hoekstra. ,,Het is niet onwaarschijnlijk dat elektrische auto’s uiteindelijk meer dan tien keer minder CO2 uitstoten.”