Studio Job maakt collectie voor de HEMA: badkleding met kwallen

Nee hoor, hij heeft geen hekel aan de zomer, integendeel, hij woont niet voor niets in Italië. Maar, toegegeven, de collectie ‘Summer Disaster’ die Studio Job maakte voor de HEMA, bestaat toch vooral uit kleine zomerse ongemakken. Zo zie je op de badpakken dikke kwallen, op bekers lekkende ijsjes en de kunststof borden worden bevolkt door vliegen. En hier en daar vliegt een barbecue in de fik. Dit is Studio Job in optima forma: design met een randje. Een schurend randje welteverstaan.



Gewoonlijk ontwerpt Job Smeets (opgeleid aan Design Academy Eindhoven) zeer kostbare tafels en objecten die bijna autonome kunstvoorwerpen zijn. Bij voorkeur in brons of bladgoud of andere dure materialen. Daarnaast maakt de in Tilburg en Amsterdam gevestigde studio zeer geliefde ontwerpen voor bekende merken als Moooi, Lensvelt en Seletti.