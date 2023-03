Studio's voor studenten bij Berenkuil: ‘Niet groot, maar wel lekker alles voor jezelf’

Huurtoeslag aanvragen kan

De studio’s zijn niet aangesloten op gas, de verwarming en warmwatervoorziening is elektrisch. Op het dak liggen zonnepanelen. De huurprijs is 687 euro per maand, inclusief energiekosten, water, internetaansluiting en servicekosten. De studenten kunnen huurtoeslag aanvragen. De woningen blijven staan tot 2035.

We bekijken elk plekje in Eindhoven of er gebouwd kan worden.

De eerste units werden al eind 2019 opgeleverd. In totaal wonen er nu 378 studenten, waarvan dertig procent uit het buitenland komt. De wethouder is blij dat er zo snel gebouwd kon worden. Maar dat is ook hard nodig. Voor de 78 studio's hadden 600 studenten zich ingeschreven. ,,We bekijken elk plekje in Eindhoven of er gebouwd kan worden.”