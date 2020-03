Studio040 Eindhoven wil méér doen tijdens coronacrisis

Nieuws brengt Studio040 nu in doorlopend herhaalde blokken. ,,Daar zijn we best tevreden over, hoe we in deze lastige tijden televisie kunnen maken. Maar we kijken wel of we wat meer kunnen brengen, zoals wat langere interviews bijvoorbeeld. En daar hebben niet alleen ouderen behoefte aan, merken wij.” Wat er nog meer mogelijk is, blijft nog even onduidelijk. ,,Spellen bijvoorbeeld zijn lastiger dan mensen denken. Als je niet aan de kwaliteit van landelijke uitzendingen voldoet, haken de kijkers al snel af.”



En ook de financiering blijft een probleem. Van de gemeente Eindhoven krijgt Studio040 geld voor de nieuwsvoorziening, ,,en daar willen we ook niet in snijden”, aldus Bosgra. Verder loopt ook bij de lokale zender het aantal advertenties en opdrachten voor derden terug. ,,Terwijl onze mensen niet veel te doen hebben omdat het gewone nieuws opdroogt. We sleutelen eraan hoe we die op een andere manier in kunnen zetten.”