‘Stuitende’ mensenhandel opgemerkt op Eindhoven Airport

DEN BOSCH - Een Roemeen (20) die zijn vriendin in Nederland en Duitsland met geweld in de prostitutie liet werken om hem, zijn ouders en zijn zus te onderhouden, verdient drie jaar cel wegens mensenhandel, zo eist het Openbaar Ministerie. "Het is ronduit stuitend dat dit in Nederland mogelijk blijkt", vond de officier.

Camera’s op Eindhoven Airport zagen in januari dit jaar hoe een man met zijn vingers in het gezicht van zijn reisgenote prikte. Zij was overduidelijk bont en blauw geslagen en krimpte ineen. Hoewel ze tegen de marechaussee ontkende dat ze sekswerkster was, bleek dat toch zo. Ze had geen papieren, die zaten in de rugzak van de man. Hij, Alin N., (20) ging meteen achter tralies.

Zwanger

In de rechtbank gaf N. toe dat hij zijn vriendin had geslagen. De twee kennen elkaar al sinds kindertijd. Ze kregen een relatie en zij kwam bij zijn ouders wonen. Om een mooie toekomst op te bouwen besloten ze samen dat ze in de prostitutie ging. Dat begon eind 2018 in een club in Vaals. Koud een maand later bleek ze zwanger en gingen de twee weer terug naar zijn ouders.

Een paar maanden nadat hun dochtertje was geboren, ging zij opnieuw aan het werk, nu in Hamburg. Weer reisde hij mee, ‘omdat zij dat fijn vindt’. Werken doet hij niet, hij drinkt, snuift en uit jaloezie gaf hij haar een keer onder invloed flinke klappen. Vandaar dat ze op Eindhoven Airport stonden: hij wilde haar in een Roemeens ziekenhuis laten behandelen. Dan kon ze ook haar dochtertje zien, want die was bij zijn ouders achtergebleven.

Misselijkmakend

Maar officier van justitie Ingrid Masselink had zijn telefoon onderzocht. Daarin stonden ‘misselijkmakende’ berichten. ‘Ik sla je niet voor niks’ en ‘Als je nog een keer zonder geld thuiskomt, sla ik je met je hoofd tegen de muur’. Zij noemt hem pooier, heeft het over pijn en wonden en klaagt omdat ze zes uur lang klappen kreeg. ‘Je weet waarom ik dat doe, omdat ik van je houd’, antwoordt hij.

Ja, het loopt soms wat uit de hand maar dat is uit jaloezie, en in en dronken bui, vertelde hij de rechters. Die dreigende taal is voor hen normaal. ‘Zo praten wij met elkaar’. En dat vertelt de vrouw, een tenger zwijgzaam meisje, zelf ook. Ze is op verzoek van de advocate van Alin overgekomen en beaamt dat alles uit vrije wil gebeurde. Waarom ze naar Nederland kwam en later naar Duitsland ging voor haar werk, weet ze niet. Dat zij als enige verdient en haar vriend, zijn vader, moeder en zus niet, vindt ze normaal. En ze maakt zich geen zorgen over haar kindje, dat daar achterbleef.

Schoolvoorbeeld

Masselink gelooft er helemaal niks van. “Het is evident dat ze hier niet de waarheid vertelt”, zegt ze en vraagt zich af of het meisje ook maar het minste over haar leven heeft te zeggen. Alin is een schoolvoorbeeld van een mensenhandelaar, niets anders dan moderne slavernij. De vrouw maakt tweewekelijks geld over naar haar schoonfamilie, krijgt klappen en wordt bedreigd. Haar achtergehouden kindje is duidelijk ook een machtsmiddel. Masselink wees er op dat het meisje op de publiekstribune naast schoonvader en -zus moest zitten.

Volgens de Nederlandse wet doet het er niet toe of een vrouw zegt dat ze met instemming werkt. “Dat zij dit allemaal normaal vinden, wil niet zeggen dat het normaal is”, beet Masselink. Ze haalde aan wat het meisje tegen de marechaussee zei toen deze zei dat ze het niet hoeft te pikken: “Hij is mijn man hij mag met me doen wat hij wil”.

