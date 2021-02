Stuk betonplaat komt naar beneden bij parkeergarage Eindhoven Airport: gebouw afgesloten

Inspectie grijpt in; lab van commer­ciële teststraat Eindhoven per direct dicht

9 februari EINDHOVEN - Het laboratorium achter de commerciële teststraat in Eindhoven op het terrein van restaurant De Luytervelde moet per direct dicht. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft ernstige tekortkomingen geconstateerd in de wijze waarop diagnoses worden gesteld. De Eindhovense teststraat is al drie maanden actief.