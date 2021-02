Stukafest Eindhoven komt dit jaar via beeldbuis de studentenkamer binnen

Verslaafde se­rie-inbreker joeg hele Eindhoven­se wijk schrik aan tot wijkagent hem zag fietsen

21 februari DEN BOSCH - Wijkagenten zijn onbetaalbaar. Een Eindhovense zag dat zijn buurt gebukt ging onder een serie lompe inbraken. Iemand had een foto geknipt van een vluchtende vent in een rood shirt, zwarte schoenen en rare tas. Dus toen de agent een man in zo'n shirt zag fietsen, keek hij in diens tas. En daar zat een koevoet in. Hebbes.