Stukafest Eindhoven: Liggend in studentenkamer meereizen op intuïtieve klanken

Medewerk­ster (24) bloemenwin­kel Eindhoven moest op grond liggen van overvaller: ‘Wat doet hij haar toch aan?’

22:04 EINDHOVEN - In Winkelcentrum Woensel in Eindhoven is donderdag voor de tweede keer een overval gepleegd. Een gemaskerde man liep rond halfnegen de Albert Heijn XL binnen, liep door naar de aangrenzende bloemenwinkel en bedreigde een 24-jarige medewerkster met een pistool. Ze bleef ongedeerd, maar was wel hevig geschrokken.