Stukje Eindhovense historie veilig gesteld

Muziekwinkel Musica

Op deze manier werden onlangs de eerste twee panden in de Vrijstraat en Kerkstraat in oude glorie hersteld. In de Kerkstraat gaat het om het winkelpand op de hoek met de Wal. Een gebouw uit 1933 en tot de oorlog was er muziekwinkel Musica gevestigd. Na de oorlog heeft Etos er lang een filiaal gehad. Een historische locatie sowieso, want voor de deur was in 1929 het eerste stoplicht van Nederland geplaatst. In Den Haag was al een experiment geweest maar het eerste verkeerslicht zoals we dat nu ook kennen stond in Eindhoven. Met een rinkelende bel als het licht op rood sprong.