Stuurgroep staat pal achter advies ontwikkeling Eindhoven Airport

Broers Haemers uit Eindhoven hangen plaquette op in Evoluon ter nagedachte­nis aan verongeluk­te vader

18:21 EINDHOVEN - ‘Herinnering aan Peter Paulus Haemers. Hij overleed op 18 augustus 1965 na een noodlottige val bij de bouw van het Evoluon.’ Dat is de tekst op een plaquette die Willem en Peer Haemers vrijdagmiddag ophingen in het iconisch gebouw in Eindhoven. ,,Zo, nu kunnen wij net als onze vader ook zeggen dat we in het Evoluon gewerkt hebben”, zegt Peer (65) later.