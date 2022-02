Subsidie voor Brabantse boer met lege stallen blijft: advies bij zoeken naar nieuwe toekomst

Er staan al veel boerenstallen leeg op het Brabantse platteland en dat worden er in de komende jaren alleen maar meer. Met de subsidieregeling bindt de provincie de strijd aan tegen dreigende verloedering en ondermijning; criminelen azen in het buitengebied op plekken voor drugslabs en -kwekerijen.

Maximaal 4300 euro voor advies

In de vier jaar dat de regeling al bestaat, sinds 2017, zijn de aanvragen van meer dan zevenhonderd agrarische bedrijven in behandeling genomen. In 316 gevallen is het traject helemaal afgerond, 385 ervan lopen nog. Voor de verlenging met twee jaar trekt de provincie nu 1,9 miljoen euro uit.

De regeling helpt eigenaren van lege stallen of boeren die willen omschakelen bij het maken van toekomstplannen. Stopt het bedrijf? Wordt het verkocht? Of starten ze iets anders op die locatie? Via Vabimpuls (vab staat voor ‘vrijkomende agrarische bebouwing’) kan een eigenaar een aantal uren - voor maximaal 4300 euro - ondersteuning van deskundigen aanvragen.

Quote De verande­ring heeft grote impact op de boer en zijn gezin Peer Verkuijlen, Vabimpuls

Die hulp is nodig omdat het boeren vaak veel moeite kost om de locatie een nieuwe invulling te geven. Ze botsen vaak met overheden, zoals gemeenten, over de (on-)mogelijkheden of raken verstrikt in de stringente regelgeving rondom herbestemmingen.

,,Met deze regeling kijken we verder dan alleen de vraag: ik heb een lege stal, wat mag ik daar en wat niet?”, zegt Peer Verkuijlen, projectleider van Vabimpuls. ,,Elke casus is anders, maar voor nagenoeg iedereen geldt dat de verandering grote impact heeft op de boer en zijn gezin. Onze experts kijken onafhankelijk en breed naar de situatie: wat is de financiële haalbaarheid? Wat is passend in de buurt of het omliggende landschap? Ook het sociale aspect wordt meegenomen: waar worden een boer en zijn gezin op langere termijn nu echt gelukkig van?”

Volledig scherm Lege stallen in het buitengebied © Fotoburo Frank Trommelen

Gedeputeerde Erik Ronnes noemt de regeling succesvol. De uitkomsten van de adviestrajecten zijn divers. Soms worden stallen gesloopt, soms gaat de boer verder met minder dieren en een andere activiteit, soms schakelt de boer helemaal om.

Alternatieven zijn het starten van een Bed and Breakfast, zorgboerderij, caravanstalling, winkel in streekproducten, kinderopvang of vergaderlocatie. Soms verrijzen er woningen. De laatste jaren worden de aanleg van een voedselbos en vormen van agroforestry en natuurbeheer steeds populairder.

De kennis die via Vabimpuls wordt vergaard, wordt verzameld en moet op lange termijn dienen als hulp voor alle betrokken partijen; bestuurders, ambtenaren, adviseurs en staleigenaren zelf.