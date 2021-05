Subsidie voor Eindhovens dansduo: ‘Combi docent en performer geeft net wat extra's’

Naast hun werk als dansdocent zijn zowel Lotte Timmermans als Lara Knoops graag en veel actief in het performerswereldje. Die twee elementen, educatie en performen, wilden ze combineren en dat was in september vorig jaar het begin van hun eigen dansproductie ‘Doe maar niet’, een dansduet van een half uur.

Ongewenst fysiek contact

,,De voorstelling is bedoeld voor leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs en het hele voortgezet onderwijs en gaat over ongewenst fysiek contact", vertelt Lotte Timmermans. ,,Over je eigen grenzen dus ook. Wat vinden we fijn en wat niet? In eigen familiekring, vriendschappen én relaties. Over het aangeven van je eigen grenzen en dat het okee is om dat te doen.”

Om dat in een voorstelling te kunnen neerzetten, is het duo ook naar zichzelf op zoek gegaan. Lara Knoops: ,,Je kunt immers wel iets spelen, maar om dat goed te doen moet het ook echt voelen.”

Door fases van een relatie

In ‘Doe maar niet’ wordt volgens Lara Knoops geen verhaal verteld, maar een proces doorlopen. ,,We dansen door de diverse fasen van een relatie, in ons geval vriendschap: toelaten, woede, acceptatie en het sluiten van compromissen. Dat laten ze zien op muziek van jazz- en soulzangeres en songwriter Nina Simone, pianisten en componisten Ludovico Einaudi (bekend van de film ‘Intouchables’) en Hania Rani, maar ook een techno-track.

Dat de voorstelling er zou komen, stond voor het tweetal van meet af aan vast. Al gingen ze er aanvankelijk van uit dat ze de hele productie in hun eigen tijd zouden moeten maken. Lotte Timmermans: ,,Dan praten we inderdaad over alles. Van het maken van een plan tot een lopend geheel, een choreografiemix, muziek, repetities, kostuums, promotiemateriaal en contacten met scholen en cultuurplatforms.”

Erkenning professionaliteit

,,Eind vorig jaar hebben we de subsidie aangevraagd, onze allereerste aanvraag. Die hadden we weliswaar goed onderbouwd, maar we kenden de criteria voor toekenning niet en dus ook niet hoe moeilijk het zou zijn. De vijfduizend euro die we vroegen, hebben we niet gekregen, maar toen we bericht kregen dat er toch een bedrag van 2787 euro aan ons project was toegekend, voelde dat toch als erkenning van onze professionaliteit. Bovendien geeft dit vertrouwen voor de toekomst. Want we willen met ons werk echt iets betekenen en denken dat de combinatie van docent en performer net een extra lijntje legt.”

Lotte Timmermans en Lara Knoops hopen nog voor de zomervakantie try-outs van hun voorstelling te kunnen geven, het is de bedoeling direct daarna ‘Doe maar niet’ op scholen te gaan spelen.