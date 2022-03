Aardse Zaken Alles elektrisch? Prima! Maar wat doen we met de batterijen­berg?

HELMOND - Alles en iedereen elektrisch. Zo gaan we hopelijk een duurzame toekomst tegemoet. Maar alles elektrisch betekent ook veel batterijen, bijvoorbeeld in auto’s. Wat doen we met de batterijenberg die op ons afkomt?

11:00