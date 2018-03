Succesvol Belgisch festival nu ook in Eindhoven

Het evenement begon ooit als een klein verkleedfeestje in het casino van Knokke-Heist. De laatste editie in Belgie trok 30.000 bezoekers. “Het concept van het Belgische festival blijft ook op de Landsard onveranderd”, zegt Geertje van Zoggel van het organiserende Par-T uit Veghel. “Bezoekers kunnen in de huid kruipen van hun marginale alter-ego. Wie niet verkleed is, komt er niet in! Denk aan marcellekes, frigoboxen, nektapijten, tattoos, diepe boezems en foute snorren”. De muziek op het Kamping Kitsch Club staat op drie podia en is vooral ‘fout’: schlagers, dance- en disco-klassiekers en meezingers. Volgende week woensdag start de voorverkoop.