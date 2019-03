Succesvol experiment in Zweden met raket TU Eindhoven

Het klinkt als een jongensdroom: het lanceren van je ‘eigen’ raket. Een gevaarte van zes meter hoog en met een gewicht van zo'n 550 kilo, dat met veel geraas een dikke tachtig kilometer hoog de ruimte in wordt geschoten. Voor het team PR3 Space, bestaande uit studenten en onderzoekers van de TU/e en de Radboud Universiteit Nijmegen, kwam die droom deze week uit.

Nou was die raket niet van de studenten zelf, maar van het Europese programma Rexus, een initiatief van de Zweedse, Duitse en Europese (ESA) ruimtevaartorganisaties. Elk jaar schieten zij twee raketten de ruimte in met aan boord vier of vijf experimenten van studententeams uit verschillende landen. Voor Nederland was de proef maandag een primeur: ,,Wij zijn het eerste Nederlandse project dat ooit door de selectie is gekomen", aldus een trotse projectleider en TU/e-onderzoeker Mark Wijtvliet.

Ook stond niet de lancering of de vlucht centraal, maar ging het om een proef met de specialistische apparatuur van PR3 Space aan boord van de raket. Onder meer werd getest of deze is opgewassen tegen zoiets heftigs als een raketvlucht. En dat bleek het geval: een kwartier na de lancering en zo’n 45 kilometer vanaf het platform kwam de raket, bungelend aan een grote parachute rustig naar beneden; de apparatuur daarbij geheel intact latend. Ook werden tijdens de vlucht enkele proeven gedaan. Zo werd met telefooncamera's kosmische straling gemeten. ,,Technisch is dit een heel groot succes", zegt Wijtvliet verheugd. ,,Heel verrassend was het misschien niet. Maar toch: je hebt maar één kans bij zo'n lancering.”

Het doel van het experiment is om een raket te kunnen bijsturen en te laten landen op de plek waar jij hem wil hebben. Het systeem van de studenten zou een veel nauwkeuriger methode zijn dan gps. De methode van PR3 Space maakt gebruik van ‘radio-interferometrie'. Daarbij worden vanuit de raket met drie antennes radiosignalen uitgezonden met ieder nét een andere frequentie. De signalen worden door vijf grondstations rond de lanceerbasis opgevangen. Tijdens de vlucht kan de raket bijgestuurd worden. De locatie wordt duizend keer per seconde gemeten, waarbij deze tot op enkele centimeters nauwkeurig bepaald wordt, aldus de studenten.

Zeecontainers

Zoals vaker het geval, wordt de techniek niet alleen ontwikkeld voor ruimtevaartdoeleinden, legt Wijtvliet uit. ,,We kijken naar verschillende mogelijke toepassingen. Je kunt deze techniek bijvoorbeeld in een klein zendertje stoppen: modules van zo'n twee bij drie centimeter groot. Die kun je in principe overal op plakken, bijvoorbeeld op zeecontainers. Op het moment dat zo'n container overboord slaat en het water raakt, wordt het zendertje geactiveerd, waardoor het veel eenvoudiger wordt om de container te lokaliseren.” Ook personen zijn op deze manier te ‘tracken’. ,,Met name op zee kan onze methode helpen om verloren objecten te vinden.”

Tijdens de raketvlucht werd het nieuwe systeem nog niet daadwerkelijk ingezet om de raket bij te sturen. ,,Wel hebben we heel veel data kunnen opslaan, die de komende tijd door ons geanalyseerd worden: hoe gedragen radiosignalen vanuit een raket zich? Aan de hand van alle data kunnen we analyseren wat er eventueel nog mis is.” Het team hoopt op een tweede vlucht, volgend jaar, waarbij het systeem de raket live zal volgen, zodat de vluchtleiding de raket kan corrigeren. Tot zaterdag blijft het team nog in Zweden. ,,Maar nu al lijkt het experiment zeer geslaagd", zegt de projectleider.