Sui Wan Yuen - Ko is 77 jaar en nog lang niet klaar in restaurant Mei Wah in Eindhoven

Michal Sadílek maakt zijn eredivisie­de­buut bij PSV

0:33 De Tsjech Michal Sadílek (19) kwam ruim drie jaar geleden naar PSV en maakte tot nu toe in de jeugdopleiding een goede indruk in Eindhoven. Vrijdagavond mocht hij van trainer Mark van Bommel zijn debuut in de eredivisie maken.