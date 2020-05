Suikerfeest in kleine kring

Expert over ‘fraude’ bij me­ga-aanbeste­ding die VDL misliep: ‘Zaken zijn anders voorge­steld dan ze zijn’

7:42 Een mega-aanbesteding voor busvervoer in het Oosten van het land, vorig jaar gewonnen door vervoerder Keolis, is mogelijk op frauduleuze wijze tot stand gekomen. Er zouden geheime afspraken zijn gemaakt met Chinese bedrijven bij de aankoop van 300 elektrische bussen. Keolis passeerde de Eindhovense busfabrikant VDL met de deal. Aanbestedingsexpert Wouter Stolwijk vermoedt grote gevolgen: ‘Er is gelogen tegen de provincie’.