Summa-bestuurder De Vries: ‘Het onderwijs bestaat uit eilanden’

De Vries heeft er intussen zo'n twee maanden opzitten bij zijn nieuwe werkgever. ,,Het middelbaar beroepsonderwijs is de ruggengraat van de Nederlandse industrie. Ik ben er wel achter dat Summa meer is dan een onderwijsinstelling in deze regio. Ik vindt het meer een soort maatschappelijke beweging.”

De Vries is van oorsprong geen onderwijsmens. Hij doorliep een carrière die zich vooral in de zorg afspeelde en was onder andere ook wethouder in Renkum. Zijn een-na-laatste functie was directeur van GGD Nederland. De scenario’s die de overheid nu hanteert ter bestrijding en beheersing van het coronavirus, zijn in zijn tijd opgesteld.

Scenario

,,Je moet het dak repareren als de zon schijnt", zegt hij daarover. ,,Als je dat nu moet gaan bedenken, ben je te laat. Voor elk scenario ligt een draaiboek klaar. Onze infrastructuur is uitstekend. De GGD heeft een fijnmazige structuur. Het is goed om vanaf de zijlijn te zien hoe het werkt.”

In een van zijn eerste functies was hij directeur van het Dominicanenklooster in Huissen, een centrum voor spiritualiteit. ,,Dat is een van de inspiratiebronnen in mijn leven. Alles wat je doet, moet je doen met liefde en aandacht. Dan breng je iets tot stand.”

Niet makkelijk

De Vries heeft de ‘volle overtuiging’ dat ook bij Summa aangetroffen te hebben. Hij heeft een intensief introductieprogramma doorlopen om alle 29 scholen van Summa te leren kennen. ,,Het zit in het dna van Summa-docenten om de talenten van studenten tot ontwikkeling te brengen. Het mbo heeft het niet altijd makkelijk. Sommige studenten hebben een moeilijkere achtergrond. Maar ik merk ook: op de dag dat een student hier binnenkomt, laat Summa je niet meer los. Onze docenten zijn geëquipeerd om ze goed te begeleiden. Iedere student heeft zijn talenten.”

Tot zijn introductietijd behoorde ook ontmoetingen met andere onderwijsinstellingen in de regio. Daar valt nog winst te halen, is zijn inschatting. ,,Mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs, ik denk dat we van elkaar kunnen leren. Het zijn nog te veel drie eilanden met elk een eigen opleiding. Ik ben van het bruggen slaan. Je moet elkaar kunnen versterken.”

PSV-stadion