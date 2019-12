Summa bouwt eigen lesgebouw bij Eindhoven Airport

Summa College hoopt daar in het nieuwe schooljaar voor het eerst les te geven. ,,Jammer dat we het uitzicht op het platform waar de vliegtuigen staan gaan missen, maar we blijven natuurlijk lekker centraal op Eindhoven Airport. Dit is een toplocatie. Het is ideaal om les te krijgen op je toekomstige werkvloer", zegt Lora Moreno-Guerrerro, eerstejaars studente van het Summa.

Ook haar collega's, jonge vrouwen en mannen, beamen dat. ,,Nu loop je nog wel elke dag door de terminal. Maar in de nieuwbouw krijgen we wel de romp van een vliegtuig om te oefenen, in plaats van de mock up, in de vorm van een paar stoelen", zegt een van hen.

Pantry

Directeur Arno Goedhart bevestigt dat. ,,In de nieuwbouw komen vier lokalen en een trainingsruimte met de vliegtuigromp. Die heeft behalve vliegtuigstoelen ook een pantry (het vliegtuigkeukentje - red.), een wc en dergelijke.” Toch moet de opleiding Luchtvaartdienstverlening lokalen blijven bijhuren, aldus Goedhart.

Sinds de start op Eindhoven Airport in 2015 groeide het aantal leerlingen van 36 toen naar bijna 180 nu. De vraag is groot, zegt Goedhart, ook al mag de Summa-opleiding slechts honderd eerstejaars toelaten elk jaar. Om niet vast te zitten aan ruimte die in de toekomst wellicht overbodig wordt, is gekozen om iets minder te bouwen, en bij te huren.

Gedoogd

Maar waarom moet de opleiding eigenlijk weg uit de terminal van Eindhoven Airport. Dat heeft te maken met wetgeving die onderwijs geven in bedrijfsgebouwen bemoeilijkt, aldus de Summa-directeur. Hier in het multifunctionele nieuwe gebouw waar ook de parkeergarage P1 is gevestigd, kan dat wel, in de terminal niet. Doordat de eerste bouw van P1 instortte duurde het allemaal wat langer dan gepland. De gemeente gedoogde de opleiding in de terminal daarom wat langer.

De nieuwbouw naast de roltrappen naar de parkeergarage wordt gebouwd door aannemer Heijmans. Daar werken ook studenten van Summa aan mee. Twee bouwkundeleerlingen, Pieter Vriends en Luka van Raaij (kleinzoon van oud-PSV-praeses Harrie), geven samen met Lora Moreno-Guerrero het startsein voor de bouw. Ze zetten een kleine heimachine in werking. Het is de eerste van in totaal 61 palen die de constructie - die helemaal los moet staan van de veelbesproken parkeergarage - moeten dragen.

Tentamen

Bij Heijmans lopen ook studenten van Summa stage. Een leerling van de afdeling Installatietechniek heeft bijvoorbeeld het rioleringsstelsel voor de nieuwbouw uitgewerkt. Maar hij kan niet aanwezig zijn omdat hij een tentamen heeft, vertelt directeur Marjo Crijns van de bouwtechnische opleidingen. Die zitten zelf in het Techniekhuys in Veldhoven en op de Brainport Industries Campus.

Dat zijn net als Eindhoven Airport locaties dicht bij de toekomstige werkplek van de studenten. ,,Dat vinden we erg belangrijk bij Summa College, een nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs. Studenten leren hier wat nodig is, en het bedrijfsleven zorgt voor jonge aanwas waar behoefte aan is", aldus Goedhart. Directeur Roel Hellemons van Eindhoven Airport bevestigt het belang van de aanwezigheid van de opleiding voor de bedrijven als Viggo (afhandeling bagage) en de luchtvaartmaatschappijen.