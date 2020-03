Summa informeert studenten en personeel over corona-besmetting

De ochtend verliep in een rustige sfeer, aldus een GGD-woordvoerster. Een infectiearts heeft donderdag uitleg gegeven over de ziekte.

Er is niet bekendgemaakt of het personeelslid een man of een vrouw is en of het om een leerkracht gaat of iemand van het niet-onderwijzend personeel. De GGD doet de woordvoering namens de drie organisaties.