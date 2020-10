Supers in Zuidoost-Brabant willen mondkapje niet verplichten: ‘Geen zin om voor wetgever te spelen’

poll Glow 2020 afgelast: de meest memorabele momenten van de afgelopen edities

8 oktober EINDHOVEN - Een flinke domper, maar niet geheel onverwachts: Glow in Eindhoven gaat niet door en wordt vervangen door een alternatief. Dat terwijl dit jaar de jubileumeditie had moeten worden. Extra zuur dus. Om toch nog even te genieten van wat we dit jaar moeten missen zijn dit de meest memorabele Glow momenten van de afgelopen edities.