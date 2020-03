Superster Philippe Jaroussky naar Eindhoven: ‘Hoezo roem? Ik doe gewoon mijn werk!’

Er was een kans van een op 1200 om zijn stem live in Eindhoven te horen, maar de kaarten vlogen een jaar geleden al als warme broodjes over de ticketdesk van het Muziekgebouw. Het concert van Philippe Jaroussky in Eindhoven aanstaande zaterdag is het enige in Nederland en is onderdeel van een korte tournee die de zanger ook naar Brussel en Versailles voert, om direct daarna (ijs, weder en Corona dienende) af te reizen naar Japan en China. Countertenoren zijn kwetsbare stemmen (zie kader hiernaast), vanwege het feit dat ze maar een klein deel van hun stembanden gebruiken.



Jaroussky staat op eenzame hoogte omdat zijn stem over de hele linie opvallend sterk en egaal is ontwikkeld en een uitzonderlijk hoog groot bereik heeft én omdat hij zijn kwaliteiten bevestigt met een intense, warme en gretig communicerende muzikaliteit. Het laatste is voor hem verreweg het belangrijkst, muziek, zingen, is zijn leven. ,,Ik ben blij met mijn stem, maar ik wil vooral dicht bij de muziek komen, en als dat zingend niet meer kan, dan maar op een andere manier."