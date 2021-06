‘Superstrak’, ‘geweldig’ en ‘subliem’: nieuwe generatie vrachtwagens DAF valt in de smaak

Video Auto verwoest door brand in Eindhoven, brandweer vermoedt brandstich­ting

9 juni EINDHOVEN - Aan de Caspar Netscherstraat in Eindhoven heeft dinsdagnacht een autobrand gewoed. Volgens de brandweer had de brandende auto twee hitte zones. Dat zou betekenen dat de auto zowel voor als achter in brand gestoken is.