Supporter raakt bijna al zijn spaargeld kwijt aan PSV-sponsor Investous

Heksia in het Prehisto­risch Dorp: ‘Misschien ben jij wel een heks?‘

9:21 EINDHOVEN - Het was oppassen dit weekend in Eindhoven. Heksen en heidenen in alle soorten en maten waren te gast in het Prehistorisch Dorp. Opvallend was dat Heksia vooral volwassenen trok.