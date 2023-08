Supporters en studenten op het Stratumseind maken er een feestje van: ‘Volgende week komt alles goed’

PSV mist vier linksbacks in Glasgow en lost dat zo op: club zit erg krap in de verdedi­gers

Door de komst van Sergiño Dest heeft PSV van een flink probleem in de selectie tot een iets minder groot probleem gemaakt. De club mist dinsdag in Glasgow vier linksbacks bij het duel met Rangers FC, in de strijd om plaatsing voor de Champions League-groepsfase. Hoe wordt dit opgelost?