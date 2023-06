Supporters nemen Eindhoven over voor finale Champions League, Barça-president Joan Laporta bezoekt Markt

Finalisten klaar voor de strijd in het Philips Stadion: ‘Het wordt een geweldige wedstrijd met veel fans’

FC Barcelona en VfL Wolfsburg werken ontspannen toe naar de finale van de Champions League voor vrouwen, zaterdag in Eindhoven. Vrijdag trainden beide teams in het Philips Stadion en was er veel belangstelling voor de persconferenties.