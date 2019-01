Supporterscafé De Aftrap Eindhoven weer gewoon open

Het onderzoek naar de gebeurtenissen tijdens de wedstrijd PSV-AZ loopt nog, meldt een politiewoordvoerder. Een dader is nog niet aangehouden, over de exacte toedracht is nog niet veel meer te zeggen. Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven laat weten dat hij volgens het horecastappenplan nu geen maatregelen kan treffen. Dat standpunt kan nog veranderen als de politie met nieuwe informatie komt, aldus zijn woordvoerder.

Volledig scherm schietpartij de aftrap © Bert Jansen

Rond 20.00 uur zou die avond een bezoeker van het café buiten op het terras geslagen zijn door een groepje onbekenden. Toen zij er vandoor gingen werden ze door andere gasten van De Aftrap achtervolgd. Een van hen werd daarbij in zijn been geschoten, even verderop aan de overkant van de Voorterweg. De Kruijff heeft de man opgezocht in het ziekenhuis. Volgens de uitbater gaat het behoorlijk goed met het slachtoffer. Volgens hem circuleren er wel namen van mogelijke daders, maar die noemen vindt hij gevaarlijk. ,,Zeker omdat ik zelf niks gezien heb; ik kwam pas later buiten", aldus de horecaman.

Vrijwillig

Na de schietpartij besloot De Kruijff vrijwillig dicht te gaan. De Aftrap is weliswaar normaal gesproken alleen tijdens wedstrijden open - en de winterstop begon die avond - maar het café mag ook op andere avonden open zijn. Daar hebben de uitbaters van afgezien.