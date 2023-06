Sushi, karaoke en meer: het Japan Beach Festival komt naar Eindhoven

Sfeer in Helmondse politiek totaal verziekt, coach moet helpen: 'Het lijkt nergens op’

HELMOND - De spanning in de Helmondse gemeenteraad is al ruim een jaar om te snijden, door wantrouwen, frustratie en persoonlijke vetes. Een coach bekijkt nu hoe de verhoudingen verbeterd kunnen worden. ,,We gunnen elkaar niks.”