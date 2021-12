Syriër (42) veroordeeld tot 30 maanden celstraf voor voorbereiden mensensmokkel op Eindhoven Airport

Syriër gepakt op Eindhoven Airport met tas vol paspoorten, maar die ging hij alleen maar ‘terugbren­gen’

DEN BOSCH - Op een vliegveld is een paspoort nodig. Een Syriër had daaraan in september dit jaar geen gebrek: in zijn rugzak vond de marechaussee zeventien paspoorten en evenveel verblijfsvergunningen uit Griekenland. Het Openbaar Ministerie wil hem daarom 30 maanden in de cel wegens mensensmokkel.

15 december