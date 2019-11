Syrische mensensmokkelaar Eindhoven Airport is ‘zelf juist slachtoffer’

Justitie werd getipt vanuit Griekenland, waar de politie een bende mensensmokkelaars op het spoor was. Daarbij kwam ook de naam van Nader H. (43) naar boven. Toen de politie hem tegen het licht hield, zagen ze dat hij al een paar keer vanuit Athene naar Eindhoven was gevlogen. Wat opviel was dat hij op de heenweg met zijn vrouw en een of meer kinderen was, maar altijd in zijn eentje weer terug vloog.