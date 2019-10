T-Day nieuw restaurant in TD-gebouw in Eindhoven

Het voorbeeld voor T-Day is volgens conceptontwikkelaar Hans Snoeijen de ouderwetse Amerikaanse diner, het wegrestaurant met zijn karakteristieke ronde bar met krukken waar je de hele dag ontbijt, lunch of diner kunt eten. ,,Maar dan zonder het rode leer en chroom dat het traditionele Amerikaanse wegrestaurant vaak heeft. Wij kiezen voor duurzame materialen zoals hergebruikt hout en veel groene planten. We noemen het ook wel een parkdiner, omdat je ook binnen door de hoge ramen rondom in het park lijkt te zitten. Buiten op het terras rondom is dat effect natuurlijk nog groter.”