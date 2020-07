't Hemeltje in Eindhoven blijft er voor alle daklozen, thuislozen én ‘zorgmijders’

De ambitie waarmee de gemeente per 1 januari een centrale 24-uursopvang start is hoog: ‘Participatie in de vorm van werk (betaald of vrijwillig) staat centraal. Streven is om mensen die dakloos zijn, binnen twee weken een passende woonplek te bieden en te begeleiding naar werkactivering.’



Is dat realistisch? ,,Het is heel goed om zoiets aan te bieden, om mensen een stip aan de horizon te geven om naar toe te werken”, zegt Rob Kosterman, die drie jaar terug in opdracht van bisschop De Korte straatpastoraat opzette in Eindhoven. ,,Maar ik schat in dat 20 tot 25 procent van de daklozen in de stad zich heel moeilijk in een traject laat plaatsen. Vanwege psychische problemen, omdat ze hulpverleners wantrouwen en teleurgesteld zijn in hun leven.”