Niet de meest rustige straat van Eindhoven, Hemelrijken in Woensel-Zuid. Zeker vroeger niet, toen prostitutie er een belangrijke bron van inkomsten was. ,,Toen wij hier in 1995 begonnen was er veel reuring in de buurt”, zegt oud-bestuurslid Jeannet Venekamp. Samen met voorzitter Alef Schippers kijkt ze terug op de voorbije 25 jaar. ,,Mensen vroegen zich af wat wij gingen doen.”

Huiskamer voor de buurt

Een huiskamer voor de buurt, zo was het oorspronkelijke idee, afkomstig van de protestantse kerken in Eindhoven en omgeving. Tot nu toe steunen die kerken ‘t Hemeltje, dat qua karakter flink is veranderd. Vooral dak- en thuislozen vinden er nu een dagelijks rustpunt. Even iets eten rond het middaguur, even douchen, even bijkomen, tussen twaalf en drie. ,,Dat klinkt misschien gemakkelijk, maar vergeet niet: het leven op straat is zwaar.”

Op doordeweekse dagen telt ‘t Hemeltje gemakkelijk vijftig gasten, sinds het begin van corona verdeeld in drie ‘ploegen’ om het niet te druk te laten worden. ,,Toen we met ‘t Hemeltje begonnen zeiden we nog: Het zou fijn als we na een tijd niet meer nodig zijn. Maar er is toch een bepaalde noodzaak gebleken.”

Quote We bouwen geen dossiers op. We zijn geen hulpverle­nings­in­stan­tie. Bezoekers moeten hier niks. Alef Schippers en Jeannet Venekamp, 't Hemeltje

Veranderingen in de samenleving drongen door tot ‘t Hemeltje. Zo’n tien jaar geleden klopten de eerste Oost-Europeanen er aan, vaak werkloos en meteen dakloos geworden. Steeds vaker weten mensen met psychische problemen ‘t Hemeltje te vinden.

De drie beroepskrachten en de vrijwilligers van ‘t Hemeltje zijn niet van de hulptrajecten. ,,We bouwen geen dossiers op. We zijn geen hulpverleningsinstantie. Bezoekers moeten hier niks. We helpen ze wel een beetje met praktische dingen. Omdat we een relatie opbouwen, komen ze zelf met vragen. Als iemand al een paar jaar niet naar de tandarts is geweest, kunnen we meegaan. Of we betalen bij voorbeeld een buskaartje voor iemand die moet solliciteren in Boxtel. Toen we erachter kwamen dat een dakloze bezoekster zwanger was, hebben we ervoor gezorgd dat ze niet op straat hoefde te bevallen. We doen meer dan een schouderklopje geven en daarna: daar is de deur.”

Grote schade

Dak- en thuislozen weten dat de deur van ‘t Hemeltje op gezette tijden open staat. Tot september vorig jaar was dat letterlijk zo. Toen gooide ‘iemand die ontevreden was en bepaalde frustraties kwijt moest’ iets brandends door de brievenbus. Er ontstond grote schade en de schrik sloeg toe onder medewerkers.

,,De brand had een behoorlijke impact. We zijn twee weken dicht geweest en hebben daarna met pijn in het hart besloten dat de deur voortaan dicht is en bezoekers moeten aanbellen. Sommigen zeiden al: ,,Jullie zijn veranderd van een inloophuis in een aanbelhuis’.”

Onder invloed of verward?

De dichte deur brengt met zich mee dat nu even gekeken kan worden wie er naar binnen wil. ,,We kunnen controleren of iemand onder invloed of verward is. Dan kunnen we zeggen dat hij of zij nu beter niet binnen kan komen.”

Medewerkers van ‘t Hemeltje krijgen vandaag de dag standaard training in het omgaan met agressie. ,,Essentieel”, is dat, want de bezoekers zijn niet altijd rustig.

Vergeef oneindig

,,Als iets mis gaat, lossen we het op met een goed gesprek. En als het nodig is nog één. Waar moeten ze anders heen? We willen helper zijn voor de mensen die geen helper hebben. We denken dat dat ook de komende jaren noodzakelijk zal zijn. In de bijbel staat: vergeef zeven maal zeventig keer. Ofwel oneindig. Iedereen blijft hier welkom.”