’t Trefpunt krijgt containers om te kunnen ‘groeien’

,,Omdat er sprake is van tijdelijke huurcontracten, is er gekozen voor containers om financiële risico’s te beperken. Voor een verbouwing is geen ruimte gezien het bestemmingsplan”, vertelt Wonink.

In de knel

Nu het Trefpunt nog gesloten is voor de ‘normale’ activiteiten in verband met corona is er ruimte genoeg voor de zorgorganisaties Zorgmed en Archipel. Maar zodra alles weer opgestart kan worden, verwacht het bestuur in de knel te komen met de beschikbare ruimtes voor alle vaste huurders.

Zorgmed biedt drie keer per week een ochtend dagbesteding aan zonder indicatie. ’t Trefpunt is een Wijkplaats waar buurtbewoners terecht kunnen voor een kop koffie, een gesprek of een activiteit. Zij verblijven in een zaal met begeleiding van een professionele hulpverlener van Zorgmed en vrijwilligers van Trefpunt.

Quote Er komt één container met toiletten en een keukentje, de drie andere zijn voor activitei­ten voorzitter Ge Wonink

Archipel zit sinds begin dit jaar dagelijks in het centrum met dagbesteding voor mensen met een indicatie. Zij gebruiken meerdere ruimtes voor bijvoorbeeld de gymnastiek en de keuken voor maaltijden. ,,Archipel heeft niet genoeg aan een zaal. Zij gebruiken nu de lege zalen, maar die zijn straks weer bezet. We zijn ons gaan realiseren dat we daar wat aan moeten doen. We hebben ons verdiept in units en hebben diverse offertes aangevraagd”, vertelt Wonink. ,,Er komt één container met toiletten en een keukentje, de drie andere zijn voor de activiteiten. Welke huurders in de containers komen is nog niet uitgedokterd.”

Moestuintjes

De containers komen te staan aan de kant van de Turnhoutlaan. Het terras wordt opnieuw betegeld en het groen wordt aangepakt, maar er blijven groenstroken. Voor de liefhebbers komt er een gedeelte met moestuintjes. Wonink: ,,Alles is bij de hand, het enige nadeel is dat de mensen buitenom moeten.”

De containers gaan voorzien in voldoende ruimte. Vooral bij de deelnemers van Zorgmed is een stijgende lijn te zien. Wonink: ,,We willen een plek zijn voor de buurt en de buurtbewoners bereiken en erbij betrekken. De aanmelding loopt normaalgesproken via WIJeindhoven, maar wie een keer wil komen kijken, kan gerust langskomen op dinsdag, donderdag of vrijdagochtend van 10.00 tot 13.00 uur.”