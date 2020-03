Taakstraf voor dronken brandstichter Mierlo

De man moet zich ook door een verslavingsinstelling laten behandelen in verband met zijn alcoholgebruik. De man had stevig gedronken toen hij de brand stichtte. Hij deed dat omdat hij jaloers was. Hij dacht dat de bewoner van de caravan iets had met zijn vriendin. De officier van justitie had een half jaar voorwaardelijk plus 240 uur taakstraf geëist.