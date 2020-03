Taakstraf voor Eindhovenaar ‘die goed aan zichzelf werkt’

De officier van justitie had deze straf ook geëist, rekening houdend met gunstige rapporten van de reclassering. Die stelde vast dat de man ‘goed aan zichzelf werkte en schat in dat hij niet snel in herhaling zal vallen. Zijn partner bevestigde tijdens de rechtszaak dat het de goede kant met hem opging.

Buren slaan alarm

Toen buren van het Eindhovense stel op een nacht in april vorig jaar alarm sloegen, waren er twee ambulances nodig. De vrouw was naar de overkant gevlucht en zat onder het bloed. De man (29) ook, hij had een messteek in zijn buik gekregen.

Na het ziekenhuisbezoek hield de politie beide echtelieden aan, maar de vrouw mocht al snel weer gaan. De messteek bleek zelfverdediging. Volgens de vrouw had de man haar geslagen en met haar hoofd tegen een toiletpot gegooid, een kabel om haar nek gedraaid en een sigaret tegen haar keel gehouden. Al dat geweld ontkende hij, maar er waren wel degelijk flinke klappen gevallen.

Geen aangifte

Desondanks deed de vrouw geen aangifte, net zo min als hij. Het Openbaar Ministerie (OM) kwam wel in actie, want in de ambulance had de vrouw verteld dat ze al jarenlang klappen kreeg. De man werd daarop alsnog in zijn kraag gevat. Hij onderging diverse therapieën en cursussen, wat hem complimenten van het OM opleverde: hij had goed aan zichzelf gewerkt.