Taakstraf voor nepverhuurster appartement

Een 33-jarige vrouw die deed alsof ze een appartement in Eindhoven te huur had en daar geld voor opstreek, is bij verstek veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden.

Advocaat Astrid van Vulpen vergelijkt het gedrag van haar cliënt als dat van ‘een kat die in het nauw rare sprongen maakt’. Drie jaar geleden huurde de verdachte zelf het appartement in Eindhoven van de eigenaar, die voor een paar maanden naar het buitenland vertrok.

Zestien mensen reageerden

In plaats van op het huis te passen, zoals de afspraak was, zette ze het huis te huur via verkoopsite Marktplaats. De interesse was groot: liefst zestien mensen reageerden en kregen een rondleiding, tekenden het huurcontract en betaalden een maand huur en de borg, een bedrag van 1.500 euro, vooruit. De sleutel kregen ze echter nooit.

Een bittere pil voor de gedupeerden die zich verheugden op een nieuwe start. Sommige zouden er voor het eerst gaan samenwonen of waren door een scheiding naarstig op zoek naar woonruimte. Ook werden er abonnementen afgesloten bij providers, werd er verf gekocht en kwam zelfs een slachtoffer niet veel later op straat te staan omdat ze haar huidige huurcontract direct opzegde.

Quote Het is misselijk­ma­kend, alle gedupeer­den zijn het vertrouwen in de mensheid kwijtge­raakt Amaury Arits , Officier van justitie

Officier van justitie Amaury Arits had geen goed woord over voor deze oplichtingstruc. ,,Het is misselijkmakend, alle gedupeerden zijn het vertrouwen in de mensheid kwijtgeraakt” stelt hij tijdens zijn betoog. Van het geld dat de vrouw ontving ging ze winkelen en kocht ze een vliegticket naar Curaçao. Voordat ze zich daar met haar kinderen kon vestigen, werd ze in de boeien geslagen.

Door diepe dalen gegaan

De officier gaf aan dat een onvoorwaardelijke celstraf op zijn plaats was maar eiste deze niet: ,,De verdachte is na haar arrestatie door hele diepe dalen gegaan, gelukkig gaat het nu iets beter met haar maar met een gevangenisstraf doen we de maatschappij op den duur geen plezier.” Zijn eis was een taakstraf van 200 uur en een voorwaardelijk celstraf van drie maanden. Advocaat Astrid van Vulpen gaf aan dat haar cliënt tot op de dag van vandaag last heeft van de gevolgen van haar daad. ,,Op dit moment heeft ze veel psychische problemen, daarom is ze niet aanwezig.”

Voor de rechter was het een ‘moeilijke kwestie’, zo gaf hij aan in zijn uitspraak. ,,Iemand die zo koud en berekenend is én zo goed kan acteren verdient eigenlijk een onvoorwaardelijke straf.” Toch besloot hij anders, gelet op haar persoonlijke situatie, en legde haar een taakstraf op van 120 uur. Tevens krijgt ze een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden met een proeftijd van drie jaar. Het geld wat ze ontving van de slachtoffers moet ze ook terugbetalen.