Taakstraf voor Veldhovense katvanger voor wietteelt

De man had een huurcontract voor een loods op zijn naam laten zetten waarin wiet werd geteeld. Zelf had hij nooit geprofiteerd van de wietopbrengsten. De tweeduizend euro die hij moet betalen zijn voor gestolen stroom.

Door zijn toenmalige verslavingen - ghb, ketamine, cocaïne - was de Veldhovenaar in een kwetsbare positie beland. Hij had schulden bij de telers die de schuur gingen gebruiken en ook bij anderen. De namen van de telers noemde hij niet nadat de loods in februari 2017 door de politie was ontdekt. ,,Ik was bang voor die mensen. Ik heb klappen gehad en er lag een keer een pistool op tafel.”