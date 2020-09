Taalcafé in Eindhoven is weer begonnen; ‘Zonder taal voel je je niet thuis’

EINDHOVEN - Na zes maanden zijn de taalcafés weer begonnen. Sommige waren online actief, maar dat is toch anders dan met zijn allen aan tafel zitten. Het ED mocht een ochtend meekijken in basisschool De Boschuil in de wijk Blixembosch.

Het thema deze woensdagochtend is vriendschap. De vijf vrouwen hebben nog niet veel kennis van de Nederlandse taal, maar ze doen hun best om toch in het Nederlands te vertellen wat vriendschap voor hen betekent. ,,Vrienden zijn voor mij als familie”, zegt de een. ,,Want hier heb ik geen familie.” Een ander: ,,Voor mij is het... sharing”. ,,Delen bedoel je”, helpt Caroline, een van de vrijwillige taalcoaches. Geen probleem als er een Engels woord nodig is om mee te kunnen praten. Maar allemaal willen ze weten hoe dat dan in het Nederlands moet. En vaak schrijven de taalcoaches het ook nog op een A4’tje, waarvan ieder een kopie mee naar huis neemt.

Familie

De vijf deelnemers zijn geselecteerd op hun kennisniveau van het Nederlands. In een ander deel van de school buigen zeven andere vrouwen zich over het thema familie. Ze kunnen al redelijk een gesprek voeren. Toch zijn ze nog verbeten, willen ze gecorrigeerd worden. Met het juiste woord, maar ook voor de uitspraak. In deze groep blijkt ook dat ironie niet altijd begrepen wordt. Taalcoach Julia leest een aantal uitdrukkingen voor, waaronder ‘Van je famílie moet je het hebben’. ,,Daarmee wordt bedoeld dat je er niet veel van kunt verwachten”, zegt ze erbij. Niemand reageert. Dat is anders wanneer ieder om de beurt vertelt over haar familie. Vaak met trots en steeds wil er iemand nog iets meer weten.

Het Taalcafé is een activiteit van vrijwilligersorganisatie Humanitas, onderdeel van het project Meedoen in de Wijken. De wekelijkse editie in de Boschuil is vooral bedoeld voor ouders van kinderen die daar op school zitten, al neemt iemand wel eens een vriendin mee. Bijna altijd zijn het vrouwen van expats, vaak zelf ook hoog opgeleid. Vandaag zit er een dierenarts onder de deelnemers en een fysiotherapeut. In het eigen kantoor aan de Zernikestraat heeft Humanitas een taalcafé waar ook Marokkanen, Turken, Oost-Europeanen, Syriërs en Chinezen aan meedoen.

Lerares

Tara Larian (45) kwam bijna twee jaar geleden naar Nederland. ,,In Iran heb ik 25 jaar als lerares voor de klas gestaan”, vertelt ze. ,,Ik heb bij Vluchtelingenwerk al Nederlandse les gehad. Hier wil ik meer woorden leren en ook mijn uitspraak verbeteren. Nee, ik hoef niet per se mijn oude beroep terug. Wel wil ik graag met mensen werken.”

Van een afstand heeft Sushma van Dalfsen zitten genieten. Zij is projectleider van Meedoen in de Wijken en kwam 18 jaar geleden naar hier voor de liefde. ,,Taal is een middel om mee te doen in de samenleving”, weet ze. ,,Zonder taal kun je niet participeren, voel je je niet thuis.”