Tabletteermachine en 42 kilo harddrugs ontdekt in Eindhovense garagebox

Politie vindt 80 kilo hennep in professio­ne­le hennepknip­pe­rij in Eindhoven

EINDHOVEN - De politie in Eindhoven ontdekte maandag een professionele hennepknipperij in een garagebox in Eindhoven. Agenten troffen knipmachines en volle tassen met hennep aan met een bruto gewicht van 80 kilo. Een verdachte is aangehouden.

14 december