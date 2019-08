TAC Eindhoven: geldkwestie wordt snel opgelost

,,We zijn druk bezig samen met het gemeentebestuur de laatste puntjes op de i te zetten in alle toekomstplannen”, zegt Smeets. ,,Dat gebeurt in volle harmonie. Er ligt inderdaad nog een financieel probleem uit het verleden. Maar zoals het er nu naar uitziet wordt dat probleem in al die plannen keurig netjes opgelost. We kunnen onze rekeningen betalen, hebben dat altijd gedaan en zullen dat ook blijven doen.”

Deze week werd bekend dat in Eindhoven naast het Muziekgebouw en amateurvoetbalclub Wodan ook de beide culturele instellingen TAC (Temporary Art Centre) aan de Vonderwg en Pand P aan de Leenderweg te kampen hebben met betalingsachterstanden. Bij Pand P gaat het om een bedrag van 40.000 euro aan niet betaalde huuurpennningen. Bij het TAC gaat het om het niet onaanzienlijke bedrag van een half miljoen euro.

Energiekosten

Volgens TAC-voorzitter Smeets ligt het allemaal wat genuanceerder. ,,Toen wij hier in een grijs verleden tijdelijk zijn ondergebracht, deed ook woningcorporatie Woonbedrijf een dui in het zakje. De corporatie nam onze energiekosten voor zijn rekening. Later stapte Woonbedrijf eruit. Het TAC staat daarom op het standpunt dat het deze kosten zelf niet hoeft te betalen. Maar het gemeentebestuur denkt daar anders over.”

Deze kwestie speelt inmiddels al een aantal jaren. In 2015 schold het toenmalige gemeentebestuur het TAC de toen opgebouwde schuld kwijt. Over de huidige, fors opgelopen schuld is het overleg nog in volle gang, benadrukt Smeets. ,,We hebben er alle vertrouwen in dat we daar op korte termijn wel uitkomen, zowel met de ambtenaren als met het college van B en W.”