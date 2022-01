Tachtig chefs geven recepten weg voor Eindhovens kookboek

Want dat is het doel van het boek. ,,We stellen lezers de vraag ‘Ben jij beter dan de chef?’ om hen thuis aan het koken te zetten en het resultaat te vergelijken met het gerecht in het restaurant”, legt een van de makers, Bodine van de Looij, uit. Haar bedrijf Local Taste, dat ze samen met Thom van den Bossche heeft opgezet, heeft al een stadskookboek over Breda op zijn naam staan, 076 met 76 gerechten uit die stad. Als geboren en getogen Eindhovense én opgegroeid in een horecafamilie wilde Van de Looij ook een Eindhovense variant maken. En daar zijn ze nu druk mee bezig. Twee keer (0)40 gerechten van tachtig restaurants. ,,Eindhoven blijft toch mijn stadje”, zegt Bodine, hoewel ze er niet meer woont.